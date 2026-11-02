كشفت نتائج الفحوصات، اليوم الاثنين، أن الرفات البشرية التي عُثر عليها قبل نحو أسبوعين في رمال بلدة حورة بالنقب تعود إلى نيفين العمراني، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي قُتلت قبل أكثر من ست سنوات.

وكان أحد سكان المنطقة قد أبلغ قبل نحو أسبوعين عن ملاحظته جسمًا مشبوهًا في الرمال، ما دفع الشرطة إلى استدعاء أفراد من محطة "عياروت" وفتح تحقيق لفحص الاكتشاف.

وقُتلت العمراني في 28 مارس/آذار 2020، داخل ساحة منزل عائلتها في حورة. ووفقًا لتحقيقات وحدة التحقيقات المركزية في منطقة النقب، هاجمها شقيقها نعمان الحويطي بعنف، وطعنها وذبحها بسكين أمام والدتهما.

وبعد الجريمة، يُشتبه في أن أفرادًا من العائلة عملوا على إخفاء الجثة وطمس الأدلة، ومن بين ذلك تغطية موقع الجريمة بالخرسانة في محاولة لإخفاء آثار الدماء. ورغم عمليات البحث الواسعة التي أجرتها الشرطة، لم يُعثر على جثة الشابة آنذاك.

وانكشفت القضية بعد أسابيع من وقوع الجريمة، إثر توجه أحد أشقاء الضحية إلى الشرطة وإبلاغها بتعرضه لتهديدات من أفراد عائلته بسبب معرفته بما حدث. وأفضت التحقيقات إلى اعتقال عدد من أفراد الأسرة وتقديم لوائح اتهام بحقهم.

وفي مايو/أيار 2022، حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على نعمان الحويطي بالسجن لمدة 28 عامًا، بعد اعترافه بقتل شقيقته وإدانته في إطار صفقة ادعاء. كما حوكم والد الضحية وابن شقيقها على خلفية دورهما في القضية.