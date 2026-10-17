من هو "المصرفي" الإسرائيلي الذي تطالب الإمارات كولومبيا بتسليمه لها؟

أعلنت السلطات الكولومبية اعتقال رجل يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والمكسيكية، ويُعرف بلقب "المصرفي"، في مطار إلدورادو بالعاصمة بوغوتا، بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، على خلفية قضية احتيال مالي يُقدّر حجمها بنحو 16.7 مليون دولار واستهدفت بنك الخرطوم في دبي.

وبحسب بيان للشرطة الكولومبية نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ومجلة "فوربس المكسيك"، فإن المشتبه به مطلوب في الإمارات لتنفيذ حكم قضائي صدر بحقه. وتبحث السلطات في كولومبيا حاليًا إجراءات تسليمه إلى الإمارات، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن طلب التسليم.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاسم الكامل للمشتبه به هو مايكل خايمي شميس مزراحي، وأنه يحمل أيضًا الجنسيتين الكندية واللبنانية، إلى جانب الجنسيتين الإسرائيلية والمكسيكية.

تهم بالاحتيال وغسل الأموال والتزوير

وأوضحت الشرطة الكولومبية أن مزراحي مطلوب لتنفيذ عقوبة جنائية على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال والتزوير واستخدام وثائق خاصة مزورة.

ونفذت عملية الاعتقال وحدة التحقيقات الجنائية والإنتربول، بالتعاون مع هيئة الهجرة الكولومبية. وبعد توقيفه، أُحيل ملفه إلى إدارة الشؤون الدولية في مكتب المدعي العام الكولومبي لاستكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

ووفقًا للتقارير، يُشتبه في أن أفراد الشبكة التي ارتبط اسمها بالقضية قدموا أنفسهم بوصفهم مستثمرين كبارًا وممثلين لمشروعات تجارية مشروعة، واستخدموا ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزورة لإضفاء المصداقية على معاملاتهم.

كما يُشتبه في أنهم نظموا اجتماعات وعروضًا تجارية لإظهار الصفقات بمظهر قانوني، وإقناع ممثلي البنك بتحويل الأموال.

تحويلات مالية ووثائق مزورة

وأفاد موقع "إنفوباي" بأن الأضرار المالية المنسوبة إلى الشبكة بلغت نحو 16 مليون دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأموال حُوّل إلى حسابات شركات مرتبطة بمزراحي، من بينها شركة "واي دبليو بي إيه جي للتجارة العامة" (WYB AG General Trading).

وبحسب التقارير، استخدم المتورطون المزعومون لاحقًا أوامر تحويل مزورة لتأجيل مطالبات السداد وكسب الوقت، قبل نقل الأموال إلى خارج البلاد.

ونقل موقع "مينوتو 30"، استنادًا إلى تحقيق نشرته صحيفة "إل تييمبو"، أن إحدى الوثائق المزورة تضمنت أمر تحويل بقيمة 101 مليون يورو، بهدف إظهار أن المعاملة سليمة. كما أشارت التقارير إلى تقسيم الأموال بين عدة حسابات وتحويلها إلى الخارج.

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حكم بالسجن خمس سنوات ورفض سابق للتسليم من إسبانيا

وذكر تقرير "مينوتو 30" أن مزراحي حُكم عليه في الإمارات بالسجن خمس سنوات في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأضاف التقرير أن إسبانيا سبق أن رفضت تسليمه إلى الإمارات، بعدما خلصت المحكمة الوطنية الإسبانية، وفقًا لما ورد في التقرير، إلى وجود "غياب كامل للحماية القانونية المهنية" في الإجراءات التي اتُّخذت بحقه هناك.

وكانت تقارير إعلامية قد وصفت مزراحي بأنه رجل أعمال عمل في قطاع العقارات بالمكسيك وكندا. كما أشارت منشورات سابقة إلى امتلاكه مطاعم وفنادق وخدمات ليموزين في مقاطعة كيبيك الكندية، مع تقديم باقات سياحية في منطقة سان سوفور.

تضارب في تفاصيل الاعتقال

وتضمنت التقارير المنشورة اختلافات بشأن عمر المشتبه به وتوقيت اعتقاله؛ إذ ذكر "إنفوباي" أنه يبلغ 61 عامًا وأُلقي القبض عليه في 15 أكتوبر/تشرين الأول، فيما أفاد "مينوتو 30" بأنه يبلغ 62 عامًا واعتُقل ليلة 14 أكتوبر/تشرين الأول، بعد وصوله على متن رحلة جوية من مدريد.

ولم يُعلن حتى الآن عن صدور قرار نهائي بشأن طلب تسليمه إلى الإمارات. ولا تزال القضية في كولومبيا ضمن المسار القانوني والدبلوماسي المتعلق بالتنسيق مع السلطات الإماراتية.

وتبقى تفاصيل القضية، بما فيها الإجراءات القضائية السابقة في الإمارات وإسبانيا، مستندة إلى التقارير الإعلامية والبيانات الرسمية المنقولة، فيما لم يُعلن عن حسم إجراءات التسليم في كولومبيا.