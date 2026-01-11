بعد 30 عاماً على مقتله.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل أرملة "المهندس"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد عن اعتقال أرملة يحيى عياش، المعروف باسم "المهندس"، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد نشرها منشورات وصفتها بأنها "تحريضية وداعمة للإرهاب" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على مقتله.

وجاء في بيان الشرطة أن وحدة مكافحة الجريمة، بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، نفذت العملية واعتقلت المشتبه بها، وهي من سكان مدينة نابلس في الخمسينيات من عمرها. ووفقاً للتحقيق، قامت أرملة المهندس مؤخراً " بنشر مقاطع دعائية تمجد زوجها الراحل، تضمنت مشاهد لهجمات انتحارية على حافلات، وأسلحة، وانفجارات، وجنازات جماعية، واختتمت بدعوة لمواصلة المقاومة تحت عنوان "ستعود الآمال".

كما كتبت المشتبه بها منشورات أخرى تمجد مسلحين آخرين، ووصفتهم بـ"الإخوة" و"نجوم الطريق"، وأعربت عن دعمها لهم في قطاع غزة. وتم إحالة المشتبه بها للتحقيق لدى وحدة مكافحة الجريمة بمنطقة "شومرون" بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

من هو يحيى عياش؟

يحيى عياش، المعروف بلقب "المهندس"، كان أحد أبرز قيادات الذراع العسكرية لحركة حماس ومخططاً رئيسياً للهجمات الانتحارية ضد أهداف إسرائيلية خلال التسعينيات. وُلد في قطاع غزة وبرز كمهندس بارع في تصنيع العبوات الناسفة، وهو المسؤول عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في سلسلة هجمات، ما جعله هدفاً لقوات الأمن الإسرائيلية. وتم اغتياله في عام 1996 بواسطة قنابل موجهة زرعتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في سيارته، في عملية أثارت ضجة كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي.