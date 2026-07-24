قُتل إسرائيلي وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح خطيرة، صباح الجمعة، في حادثة إطلاق نار قرب مزرعة حفات جلعاد الاستيطانية شمالي الضفة الغربية، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان عدد من الإسرائيليين يتنزهون في منطقة قريبة من بلدة تل غرب نابلس، عندما اندلعت مواجهات مع فلسطينيين. وخلال الحادثة، استولى أحد المهاجمين على سلاح أحد أفراد فريق الحماية المحلي وأطلق النار باتجاه المجموعة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الموجودة في المكان قتلت منفذ الهجوم واستعادت السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، خلال الأحداث التي رافقت الحادثة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن القتيل هو بنياهو ملت (32 عامًا)، وهو من سكان مستوطنة حفات جلعاد وعضو في فريق الطوارئ المحلي، مشيرة إلى أنه قُتل أثناء محاولته مساعدة المجموعة التي تعرضت للهجوم.

وعقب الهجوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لبحث سبل الرد، مؤكدًا أن إسرائيل "ستتحرك بقوة ضد منفذي الهجوم ومن يقف خلفهم".

كما قرر الجيش الإسرائيلي إرسال كتيبة إضافية إلى الضفة الغربية، وفرض طوق أمني على بلدة تل ومدينة نابلس، مع تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة ومواصلة عمليات التمشيط.