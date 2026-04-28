أزمة في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل: استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس (الإثنين) سفير إسرائيل في أوكرانيا لاجتماع توبيخ، وذلك على خلفية رسو سفن شحن روسية تحمل قمحاً تدعي أوكرانيا أنه مسروق من الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا بموانئ إسرائيل.

كتب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها على شبكة X عن الأزمة: "الاتجار غير القانوني لروسيا بالحبوب الأوكرانية المسروقة لا ينبغي أن يزعزع علاقات الصداقة بين أوكرانيا وإسرائيل. الآن، بعد وصول سفينة أخرى كهذه إلى حيفا، نحذر مرة أخرى إسرائيل من قبول الحبوب المسروقة والإضرار بعلاقاتنا".

رداً على ذلك، كتب وزير الخارجية جدعون ساعر على شبكة X: "العلاقات الدبلوماسية، خاصة بين دول صديقة، لا تُدار على تويتر أو في الإعلام. الاتهامات ليست أدلة، ولم تُقدَّم بعد أدلة داعمة. سيتم فحص القضية". كما وجّه ساعر انتقاداً لنظيره الأوكراني وكتب: "لم تُقدَّم حتى طلب مساعدة قانونية قبل اللجوء للإعلام والشبكات الاجتماعية. إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون ولديها سلطات إنفاذ قانون مستقلة".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهدد بأن كييف تُعِد حزمة عقوبات ضد إسرائيل وأي دولة تتاجر بالحبوب ذات المصدر من الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا، وأن كل من السلطات السياسية والأشخاص المعنيين سيُدرجون أيضاً في نظام العقوبات الأوروبي.

في منشور رفعه على شبكة X، كتب زيلينسكي: "في أي دولة متحضرة، شراء بضائع مسروقة هو فعل يستتبع مسؤولية قانونية. هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الحبوب التي سُرقت من قبل روسيا. السلطات في إسرائيل لا يمكن أن تكون غير مدركة لأي السفن التي تصل إلى موانئ الدولة وأي حمولة تحملها".

تقوم روسيا بشكل منهجي بالاستيلاء على الحبوب في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً وتنظم تصديرها من خلال أشخاص مرتبطين بالمحتلين. مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها. اتخذت أوكرانيا جميع الخطوات المطلوبة عبر القنوات الدبلوماسية لمنع مثل هذه الحوادث. ومع ذلك، نرى أن سفينة أخرى من هذا النوع لم تُوقَف. لقد وجهت وزارة الخارجية الأوكرانية لإبلاغ جميع شركاء الدولة بالوضع"، أضاف زيلينسكي.