الشاباك سيبدأ مكافحة الجريمة بالمجتمع العربي في هذه البلدة العربية

وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على القرار الذي يعمل عليه الوزيران إيتمار بن غفير وماي غولان، والذي بموجبه سيتولى الشاباك معالجة الجريمة في المجتمع العربي. مراسل الكنيست في القناة العبرية، عَميئيل يَرحي، نشر تفاصيل جديدة من القرار، من بينها خريطة البلدات التي سيُسمح للجهاز العمل فيها.

وفقاً للخريطة التي أُرفقت لقرار الكابينيت في هذه المرحلة يدور الحديث حول بلدة واحدة فقط - بير هداج في النقب جنوب إسرائيل. وتُظهر القرار أيضاً أن الشاباك سيحصل على ميزانية قدرها 350 مليون شيكل.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن الكابينت يمكنه، في كل واحدة من جلساته، أن يقرر إضافة بلدات يُسمح لجهاز الشاباك بالعمل فيها. كما نص القرار على آلية تتيح للكابينت مراقبة الأموال التي سيتم تحويلها في إطار البرنامج.