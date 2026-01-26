اعتقال محامٍ اختبأ بشقة سرية ورقم 2 في منظمة الجريمة "بكري" بإطار قضية الفساد في بلدية الناصرة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، توقيف الشخص الثاني في منظمة الجريمة "بكري " وذلك في إطار قضية الفساد الواسعة التي هزّت شمال إسرائيل، والتي شهدت خلال الشهر الماضي اعتقال نحو 20 من عناصر المنظمة الإجرامية.

وأفادت الشرطة بأنها ألقت القبض كذلك على محامٍ مشتبه به كان مختبئًا في شقة سرية جنوب البلاد منذ انكشاف القضية وبداية موجة الاعتقالات. وقد قررت المحكمة تمديد توقيفه حتى يوم الخميس المقبل.

وتعود خيوط القضية إلى مطلع شهر ديسمبر\كانون ثاني الماضي، حين جرى اعتقال زعيم المنظمة الإجرامية سمير بكري إلى جانب عدد من كبار أعضاء المنظمة، إضافة إلى رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام وعدد من موظفي البلدية، من بينهم ثلاثة من نوابه واثنان من مساعديه، إلى جانب موظفين ماليين من البلدية وشركة مدنية، ومشتبهين آخرين على صلة بشركة قدمت خدمات لبلدية الناصرة.

ووفق التحقيقات، فإن نائب زعيم المنظمة أُلقي القبض عليه أمس بعد العثور عليه في بلدة بسمة طبعون، ومن المقرر عرضه اليوم أمام المحكمة للنظر في تمديد توقيفه.

وتشتبه السلطات الإسرائيلية بأن المتورطين لعبوا دورًا محوريًا في تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى تنظيم "بكري"، ما تسبب، بحسب الشرطة، في إلحاق أضرار جسيمة بالوضع المالي لبلدية الناصرة وبجودة حياة سكانها.

كما تشمل التحقيقات قائد وحدة "لاهف 433" اللواء ميني بنيامين، إذ يُشتبه بأنه سرّب معلومات شرطية لرئيس البلدية الموقوف، وتصرف في تضارب مصالح بعدم الإبلاغ عن علاقة شخصية جمعته به.

وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد والجريمة المنظمة التي شهدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، وسط توقعات باتساع رقعة التحقيقات خلال الفترة المقبلة.