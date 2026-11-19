أثار إعلان الشرطة إغلاق ملف التحقيق في حادثة الاعتداء على طلاب عرب من مدينة سخنين خلال رحلة مدرسية موجةً من الاستياء والغضب الشعبي والحقوقي، وذلك بعد مرور نحو عام على الواقعة التي أسفرت عن إصابة ثلاثة عشر طالباً وتفرقهم على ثلاثة مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج. وقد قوبل هذا القرار بانتقادات حادة طالت آليات التعامل الرسمي مع القضية، لا سيما بعد أن تبيّن أن مركز "عدالة" الحقوقي علم بقرار الإغلاق عبر وسائل الإعلام فقط دون تلقيه أي إشعار أو كتاب رسمي بذلك، بالتوازي مع توجيه اتهامات لوزارة التربية والتعليم بالتقصير وضعف الدور المنوط بها في حماية الطلاب ومتابعة شؤونهم.

وفي سياق التعليق على هذه التطورات، أعرب رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين، السيد فارض، عن استيائه البالغ من القرار، مؤكداً أنه لم يكن مفاجئاً في ظل المناخ العام المشحون وحالة التحريض والعنصرية المستشرية في الشوارع وأروقة الكنيست، والتي انعكست بشكل مباشر وخطير على المدارس ومختلف مرافق الحياة اليومية. ولفت فارض إلى أن ما جرى مع طلاب سخنين ليس حادثة معزولة، مستشهداً بوقوع اعتداءات مماثلة طالت طلاباً في بلدتي كفر ياسيف ومعلوت، مما يعكس تفاقماً مقلقاً لظاهرة العنف والعنصرية الموجهة ضد الطلاب العرب.

وشدّد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في سخنين على أن الأهالي والهيئات التدريسية ولجان أولياء الأمور يرفضون الصمت إزاء تعرّض أبنائهم لأي أذى نفسي أو جسدي، مؤكداً العزم على مواصلة التحرك بالتعاون الوثيق مع لجنة قضايا التعليم ومركز "عدالة" الحقوقي لإعادة فتح الملفات مجدداً وملاحقة المتورطين قانونياً لضمان عدم ضياع حقوق الطلاب وصون كرامتهم وأمنهم