أثناء عرض في اليونان: تحطمت طائرة مقاتلة أمام المتفرجين

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-4E" تابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة "تاناغرا" الجوية. وكانت الطائرة تؤدي عرضاً جوياً فردياً ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران 2026". وحتى الآن، لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن حالة طاقم الطائرة.

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