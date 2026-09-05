أثناء عرض في اليونان: تحطمت طائرة مقاتلة أمام المتفرجين
تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-4E" تابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة "تاناغرا" الجوية. وكانت الطائرة تؤدي عرضاً جوياً فردياً ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران 2026"
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-4E" تابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة "تاناغرا" الجوية. وكانت الطائرة تؤدي عرضاً جوياً فردياً ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران 2026". وحتى الآن، لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن حالة طاقم الطائرة.
https://x.com/i/web/status/2096220415974601077
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