أثناء عرض في اليونان: تحطمت طائرة مقاتلة أمام المتفرجين

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-4E" تابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة "تاناغرا" الجوية. وكانت الطائرة تؤدي عرضاً جوياً فردياً ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران 2026"

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أثناء عرض في اليونان: تحطمت طائرة مقاتلة أمام المتفرجين
أثناء عرض في اليونان: تحطمت طائرة مقاتلة أمام المتفرجينScreenshot from Twitter

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "F-4E" تابعة للقوات الجوية اليونانية في قاعدة "تاناغرا" الجوية. وكانت الطائرة تؤدي عرضاً جوياً فردياً ضمن فعاليات "أسبوع أثينا للطيران 2026". وحتى الآن، لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن حالة طاقم الطائرة.

https://x.com/i/web/status/2096220415974601077

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