تايلاند: العثور على جثة شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عاماً بفندق في بانكوك

أعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن العثور على جثة مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عامًا في غرفته بفندق في بانكوك، تايلاند. وقالت زاكا: "تلقينا بلاغًا عن مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 35 عامًا كان يقضي إجازته في فندق ببانكوك، تايلاند، وعُثر عليه ميتًا في غرفته أثناء إقامته. الرجل متزوج ولديه طفل واحد".

وأشار مدير منظمة "زاكا" الإسرائيلية باروخ نيدام، إلى أنه: "فور تلقي البلاغ، باشر فريق زاكا الدولية إجراءات الدفن والتنسيق مع السلطات المحلية لتسليم الجثمان تمهيدًا لنقله جوًا إلى إسرائيل لدفنه وإقامة جنازته. ويعمل الفريق بتنسيق وثيق مع الحاخام نحميا فيلهلم، مبعوث حركة حباد في تايلاند، ووزارة الخارجية، وجميع الجهات المعنية لنقل الجثمان إلى مثواه الأخير في أسرع وقت ممكن".