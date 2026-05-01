اعتداء مروع على راهبة في القدس القديمة: الشرطة تفتح تحقيقًا عاجلًا \ فيديو

اعتداء بدوافع دينية يثير القلق في البلدة القديمة وسط تأكيدات بملاحقة الجاني قضائيًا

اعتقال مشتبه به بعد اعتداء عنيف على راهبة في البلدة القديمة بالقدس
أعلنت شرطة إسرائيل اعتقال رجل يبلغ من العمر 36 عامًا، بعد تورطه في اعتداء عنيف على راهبة في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وبحسب المعطيات الأولية، قام المشتبه به بملاحقة الضحية بعد أن تعرف عليها كراهبة مسيحية، قبل أن يدفعها بقوة أرضًا ويعتدي عليها بالركل، في حادثة وثّقها مقطع فيديو متداول.

إصابة ونقل للعلاج

وأسفر الاعتداء عن إصابة الراهبة في الرأس ونزيف، حيث تم نقلها لتلقي العلاج الطبي، فيما وصفت حالتها بأنها مستقرة.

وأظهر التوثيق تدخل أحد المارة الذي تصدى للمهاجم وأبعده عن الضحية، ما ساهم في إنهاء الاعتداء.

تحقيقات مستمرة

وأكدت الشرطة أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة، مشددة على أنها تتعامل بحزم مع أي أعمال عنف، خصوصًا تلك التي تحمل طابعًا دينيًا.

