على خلفية المهلة المعلقة | دول الخليج تحذر ترامب: "إن فعلتها فطهران ستردّ"

مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التحذيرية بوجه إيران، قامت دول الخليج بتحذير الإدارة الأمريكية من مهاجمة محطات توليد الطاقة في إيران. وأضافت: "إن هذه الخطوة ستؤدي إلى رد فعل انتقامي من شأنه أن يشل محطات الطاقة وتحلية المياه، ويهدد الاقتصاد العالمي"، بحسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

لا يزال تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير مفاعل إيران النووي إذا لم يُفتح مضيق هرمز خلال اليومين المقبلين معلقا كالسيف على رقبة طهران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن دول الخليج حذرت الإدارة الأمريكية من تنفيذ التهديد.

بحسب التقرير، تم إبلاغ إدارة ترامب بأن "مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى رد فعل انتقامي من طهران، مما سيعرض منشآتنا لتوليد الطاقة وتحلية المياه للخطر، ويهدد الاقتصاد العالمي برمته". كما ورد أن مسؤولين من عدة دول خليجية أعربوا في الأيام الأخيرة عن غضبهم لشعورهم بعدم قدرتهم على التأثير في القرارات الأمريكية بشأن هذه المسألة، على الرغم من استثمارهم الكثير من الوقت والمال فيها.

كان الرئيس الأمريكي قد نشر منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليلًا، تضمن تهديدًا خطيرًا لإيران. كتب ترامب أنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز خلال اليومين المقبلين، فإن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة الإيرانية.

في المنشور، الذي نُشر حوالي الساعة 1:45 صباحًا (بتوقيت إسرائيل)، كتب ترامب أن أمام إيران 48 ساعة من وقت نشر هذا المنشور لفتح مضيق هرمز، وإلا فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر جميع محطات الطاقة الإيرانية، بدءًا بأكبرها.

ردّ نائب الرئيس الإيراني، محمد عارف، بتهديد من جهته: "سيتم قطع الكهرباء عن مناطق عديدة في الإقليم إذا قصف ترامب محطات الطاقة الإيرانية. لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا وعن بلدنا، ونحن من سيحدد متى وكيف ستنتهي هذه الحرب".

ووفقًا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، بحال أقدم ترامب على ذلك، فمن شبه المؤكد أن الهجمات ستستهدف محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي. وجاء أن محطة دماوند لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة، (جنوب شرق طهران)، تُعد هدفًا محتملاً. وبقدرة إنتاجية تُقدر بنحو 3000 ميغاواط، يُرجح أنها ساهمت بنحو 4% من إجمالي إنتاج الطاقة في إيران خلال السنوات الأخيرة.