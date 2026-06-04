دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى تبني موقف خليجي موحد في مواجهة ما وصفه بالهجمات التي تستهدف دول مجلس التعاون، مؤكداً ضرورة الحفاظ على سيادة الدول الخليجية ورفض أي ممارسات تمس أمنها أو استقرارها.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أشار حمد بن جاسم إلى أن الردود الإقليمية الأخيرة على بعض التطورات شملت استهداف دول خليجية، من بينها الكويت والبحرين، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات حول طبيعة التصعيد وأهدافه.

وشدد على أن دول الخليج، رغم حرصها المستمر على بناء علاقات مستقرة مع إيران باعتبارها دولة جارة، لا يمكن أن تقبل بسياسات تقوم على الضغط أو المساس بالسيادة الوطنية، داعياً إلى موقف واضح يضمن حماية المصالح الخليجية المشتركة.

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كما أكد أهمية استمرار بقاء مضيق هرمز ممراً ملاحياً دولياً مفتوحاً، نظراً لدوره الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعد تقارير عن هجمات طالت مواقع ومنشآت في كل من الكويت والبحرين خلال الفترة الأخيرة.