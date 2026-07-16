كشفت الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) اليوم (الخميس) عن "هيبنوسيس": نظام حماية ناعم مبتكر للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية.

النظام الجديد مصمم للتشويش وإبطال مجموعة واسعة من التهديدات القائمة على الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS) في وقت واحد، ويوفر طبقة حماية إضافية لأنظمة الاعتراض الحركية. ويهدف النظام إلى العمل، من بين أمور أخرى، ضد الطائرات غير المأهولة (المسيرات) التي تُطلق بأعداد كبيرة، وذلك من خلال التشويش على أنظمة ملاحتها عبر الأقمار الصناعية.

توضح الصناعات الجوية أن أنظمة الملاحة الفضائية المُركبة على الطائرات مطلوبة لتلقي بيانات الموقع والزمان من الأقمار الصناعية من أجل تمكين الطائرة من الوصول إلى الهدف بدقة. عندما تتعرض هذه الأنظمة للتشويش أو الإبطال، يُمنع عن الأدوات الجوية المهددة القدرة على الملاحة بدقة نحو أهدافها.

تستخدم منظومة هيبنوسيس قدرات تشويش وخداع متقدمة، تهدف إلى التشويش و/أو خداع أنظمة الملاحة الفضائية. تجمع المنظومة عدة وحدات طرفية متصلة تحت مركز قيادة وسيطرة واحد، وتوفر حماية للأصول والبنى التحتية الحيوية، بما في ذلك المواقع الاستراتيجية، البنى التحتية للطاقة، وأنظمة الدفاع الجوي.

رئيس مجلس إدارة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، بوعز ليفي، قال: "الصناعات الجوية الإسرائيلية هي رائدة عالمياً في تطوير حلول الدفاع الجوي ضد التهديدات الجوية المتطورة، وريادتها تستند إلى عشرات السنين من الخبرة العملياتية، والابتكار المستمر، والالتزام الذي لا يساوم بأمن عملائنا وحلفائنا. انطلاقاً من الفهم بأن ساحة المعركة الحديثة تتطلب قدرات دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمجموعة متنوعة من التهديدات في آن واحد، تواصل IAI ريادة هذا المجال من خلال تقنيات متقدمة، تمنح ميزة عملياتية كبيرة وتساهم في حماية الأمن القومي وأرواح المدنيين."

نائب المدير العام لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ومدير قسم الأنظمة، الصواريخ والفضاء، غاي بار-ليف: "هيبنوسيس توفر طبقة حماية ناعمة، ضرورية وفعّالة، تُمكن الدول من التعامل مع التهديدات الجوية المتزايدة ضدها. نحن نتحدث عن نظام يعد قفزة نوعية في قدرة الحماية على الأصول الاستراتيجية، حيث إن دمج النظام مع الحماية الصلبة يعزز مفهوم الحماية متعددة الطبقات من خلال إضافة طبقة حماية إضافية، فعالة وموفرة".

تعمل هيبنوسيس من خلال بنية تحكم ومراقبة موحدة، تتيح دمج قدرات اعتراض ناعمة وصلبة وتوفير استجابة منسقة وفعالة في بيئات تهديد ديناميكية ومتطورة. النظام قادر على التعامل مع هجمات منسقة تشمل عددًا كبيرًا من التهديدات التي تصل في آن واحد من اتجاهات مختلفة، ويتيح تشغيلًا مستقلًا بالكامل عبر مركز تحكم ومراقبة شبكي، دون الحاجة لتدخل المُشغل.

النظام يعتمد على الخبرة التشغيلية الواسعة والمثبتة لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) في مجال حرب الملاحة (NAVWAR)، ويجمع بين تقنيات متقدمة للتشويش والخداع على أنظمة الملاحة الفضائية، بما في ذلك أنظمة الملاحة الفضائية المتقدمة.