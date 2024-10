نتنياهو:"من واجب إسرائيل ومن حقها الرد على الهجمات الإيرانية، وهذا ما سنفعله"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، مساء اليوم السبت، من مقر الجيش في تل أبيب، مجددا تصميم إسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية ووعد بالرد على الهجوم الإيراني. وقال "لقد قضينا على حسن نصر الله وقادة كبار في حزب الله، بالإضافة إلى قادة قوة الرضوان الذين كانوا يخططون لاجتياح الجليل".

وفي خطابه، سلط نتنياهو الضوء على النجاحات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، ولا سيما ضد حزب الله في لبنان. كما أفاد نتنياهو "الجيش الإسرائيلي دمر الكثير من ترسانة حزب الله الصاروخية وقام بتفكيك شبكة الأنفاق المسلحة"، وفيما يتعلق بإيران قال إن "إسرائيل لديها واجب وحق في الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات - وهذا ما سنفعله".

ويأتي هذا البيان في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق الأخير على إسرائيل، والذي استخدم مئات الصواريخ الباليستية. وتحدث نتنياهو أيضًا عن الوضع في غزة، مذكرًا بالتزام إسرائيل بإعادة الرهائن الـ 101 الذين ما زالوا محتجزين. واختتم نتنياهو خطابه بالدعوة إلى الوحدة الوطنية: “معًا سنقف، معًا سنقاتل، وبعون الله – معًا سننتصر”.

