تركيا: حبس ممثل كوميدي بتهمة إهانة أردوغان والتعدي على القيم الدينية

أمرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بحبس الممثل الكوميدي دنيز جوكتاش على ذمة المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والتعدي على القيم الدينية، وذلك بعد أيام من فتح ممثلي الادعاء تحقيقاً بشأن تصريحات أدلى بها على خشبة المسرح، بحسب ما أظهرته وثيقة قضائية اطلعت عليها "رويترز".

وانتقد عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان، بالإضافة إلى مستشاري الرئيس، جوكتاش على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين إياه بالسخرية من أردوغان.

وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه فتح تحقيقاً بعد رصد ما وصفها بأنها "تصريحات إجرامية" ضمن محتوى نشره جوكتاش على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتقلت الشرطة جوكتاش في مطار إسطنبول لدى عودته إلى تركيا، قادماً من رحلة في الخارج، أمس الخميس.

وقال الادعاء إن التحقيق يتعلق بما أثير عن تعدي جوكتاش على القيم الدينية خلال عرض كوميدي في إسطنبول في أول يونيو، تضمن إشارات إلى أردوغان، ورئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو. وذكر متين أصلان، محامي جوكتاش، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أهانة الرئيس هي إحدى التهم الموجهة إلى موكله.

وسرعان ما انتشر العرض على نطاق واسع عبر الإنترنت وحصد أكثر من تسعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب حتى، الجمعة، مع انتشار مقاطع منه على نطاق واسع على منصتي "إكس"، و"إنستجرام"، ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

ونقلت محطة "خبر تورك" عن جوكتاش قوله في إفادة للشرطة إنه ينفي التهم الموجهة إليه وإن نكاته لم تمثل إهانة للقيم الدينية. وقال أيضاً إن وصفه لأردوغان بأنه "دكتاتور" كان تعريفاً سياسياً وليس إهانة.