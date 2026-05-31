تركيا تطرح "صفقة إقليمية جديدة" وتربط مشاركة إسرائيل بشرط سياسي

قدّم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رؤية جديدة لما وصفه بـ"الهيكل الأمني الإقليمي" في الشرق الأوسط، يمتد من باكستان وصولًا إلى دول الخليج العربي، مع إمكانية توسيعه لاحقًا ليشمل أطرافًا إضافية.

وخلال مقابلة صحفية، قال فيدان إن المبادرة تمثل "فرصة ذهبية" لدول المنطقة من أجل بناء نظام تعاون قائم على الاعتراف المتبادل واحترام السيادة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل تركيا، باكستان، السعودية، مصر ودول الخليج ستكون نواة هذا التكتل.

وأوضح أن إسرائيل يمكن أن تنضم مستقبلًا إلى هذا الإطار، لكن بشرط أساسي يتمثل في الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967. وأضاف أن حل القضية الفلسطينية سيشكل، وفق تصوره، مفتاحًا لإعادة دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي بشكل أوسع.

كما تطرق فيدان إلى مساعي الوساطة الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرًا أن فرص التوصل إلى اتفاق جديد "أقرب من أي وقت مضى"، وهو ما قد ينعكس أيضًا على ملفات غزة وأمن المنطقة.

وانتقد الوزير التركي السياسات الإسرائيلية الحالية، معتبرًا أنها تعمّق التوترات الإقليمية، في وقت تتواصل فيه التحضيرات للقمة المقبلة لحلف الناتو التي ستستضيفها تركيا خلال الأشهر القادمة.