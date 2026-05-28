شلل مروري قرب تل أبيب: الحريديم يغلقون طريقًا سريعًا احتجاجًا على التجنيد

يقطع عشرات الحريديم حاليًا طريقا سريعا في إسرائيل قرب أكبر تجمع لهم مدينة بني براك شرق تل أبيب، احتجاجًا على تأدية شبابهم الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

والشارع هو رقم 4 الواقع قرب طريق الساحل ويبدأ بمعبر إيرز (بيت حانون في قطاع غزة) جنوبا وحتى رأس الناقورة في الحدود اللبنانية شمالا. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المظاهرة غير قانونية، ونصحت جمهور السائقين بسلوك طرق بديلة.

وأغلق الطريق أمام حركة المرور من تقاطع "ألوف سادي" إلى تقاطع "ام موشافوت" في كلا الاتجاهين. وتشهد مناطق أخرى في إسرائيل مظاهرات مماثلة. وافاد موقع "واينت" العبري ان متظاهرين استلقوا تحت السيارات في محاولة لتعطيل حركة المرور إلا أن السائقين "جروهم". كما نشر الموقع لافتة وصفها بـ "المستفزة" رفعها المتظاهرون كتبوا عليها:" محرقة آوشفيتس-الجيش الإسرائيلي" في إشارة إلى معسكر الابادة النازي. وردد المتظاهرون الذين القى بعضهم الحجارة على رجال الشرطة هتافات:" من الأفضل الموت كحريدي على أن نتجند".