قبل مقتل ثائر أبو عصب.. توثيق يكشف تحركات السجانين المتهمين بالاعتداء

12 سجّانا من سجن كيتعوت اتُهموا الأسبوع الماضي بالقتل، بعد أن ضربوا الأسير الأمني ثائر أبو عاصب. عندما نظم السجّانون أنفسهم للدخول إلى الزنزانة، قام قائد الدورية حتى بإعطائهم تعليمات وأوضح أنه سيتحمل المسؤولية بنفسه. هذا وكشف المحلل لشؤون الشرطة بالقناة العبرية موشيه شتاينمتس توثيق لاستعداد السجّانين للأمر.

في التوثيق يظهر 18 من مقاتلي وحدة السجون وهم يستعدون لاقتحام عنيف لزنزانة الأسرى الأمنيين في كيتسعوت. في الإحاطة التي قدمها قائد الدورية، أوضح أنه سيتحمل المسؤولية عن كل ما سيحدث. كما اتُّهِم بأنه بعد فتح التحقيق أمر الحراس بالكذب.

بعد الاستعداد والانتظام، قاد القائد القوة إلى الزنزانة التي تواجد فيها المتوفى وثمانية أسرى آخرين. بعد أن بدأ بعدّ السجناء، أمر المتهمين بالدخول إلى الزنزانة. ووفقاً للائحة الاتهام، قام المتهمون بالتعاون معاً بهدف ضرب المسجونين وإيذائهم، وهاجموهم باللكمات والركلات، وبعضهم أيضاً استخدم الهراوات. قائد الدورية أشرف على ما حدث واعتدى بنفسه على أسير واحد أو أكثر. بعد عدة دقائق أمر القوة بالتوقف، وخرج المتهمون من الزنزانة دون أن يبلغ أي منهم عن الاعتداء أو عن حادث استثنائي خلال العدّ.

بعد ذلك بوقت قصير انهار المتوفى وفقد وعيه. تم نقله إلى عيادة السجن ولاحقًا إلى مستشفى سوروكا، حيث تم إعلان وفاته.

وجِّهت تهم إلى 12 سجّانًا بالتسبب بوفاة سجين عن طريق الاستهتار، بعد أن توفي بعد ساعات من تعرّضه للضرب على أيديهم. ووفقًا للائحة الاتهام، تعاون المتهمون معًا بهدف ضرب السجناء وإلحاق الأذى بهم، وهاجموهم باللكمات والركلات، وبعضهم استخدم أيضًا العصي. كما أشرف قائد الدورية على ما حدث وشارك بنفسه في ضرب سجين أو أكثر. بعد عدة دقائق أمر القوة بالتوقف، وغادر المتهمون الزنزانة دون أن يبلغ أي منهم عن الاعتداء أو عن حادثة غير عادية خلال العدّ.