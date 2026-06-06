فرنسا تدفع نحو فرض عقوبات على مستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية

تعمل فرنسا بالتعاون مع عدة دول لزيادة الضغط على إسرائيل من خلال دفع عقوبات وطنية منسقة ضد مستوطنين مرتبطين بالعنف في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لما أفاد به ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين مساء اليوم (السبت) لوكالة رويترز للأنباء.

أفاد الدبلوماسيون لوكالة رويترز أنه بعد أن تم عرقلة الجهود في الاتحاد الأوروبي لدفع خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل، توصلت عدة دول إلى استنتاج أن العقوبات الوطنية المنسقة هي الخيار الأفضل للتحرك في هذه المرحلة.

بحسب الدبلوماسيين، ستشمل الخطوات تجميد الأصول وحظر الدخول. ومع ذلك، لم تكتمل هذه الخطوات بشكل نهائي بعد، ومن المحتمل أن تعتمد كل دولة تعمل على دفع هذه الخطوات قائمة مختلفة من الأشخاص الذين ستُفرض عليهم العقوبات.

"لا يوجد اتفاق بالإجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني"، قال أحد الدبلوماسيين. وقال اثنان من الدبلوماسيين إن من المتوقع أن يصدر الإعلان في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف دبلوماسي آخر أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق معها فرنسا هذه الخطوة، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الدول الأخرى التي قد تنضم.