بعد بينيت: إيرانيون حاولوا اختراق هاتف الوزيرة الإسرائيلية جملئيل

أُعلن مساء اليوم (الثلاثاء) عن محاولات اختراق هاتف وزيرة وعضو الكابينيت جيلا جملئيل، وذلك لأول مرة من قبل رئيسة قسم الجرائم في القناة العبرية، لي عياش. وقد رصدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية محاولات غير معتادة لاختراق جهازها خلال الأسابيع الأخيرة.

نتيجةً لهذا الاكتشاف غير المعتاد، تم توجيه الوزيرة غامليئيل بشأن الإجراءات اللازمة، وأُجري فحص شامل ليس فقط على هاتفها، بل أيضاً على أجهزة أخرى لأفراد عائلتها، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر. وعلمت قناة i24NEWS أنه طُلب من بنات الوزيرة حذف تطبيق تيك توك من هواتفهن المحمولة، كجزء من الإجراءات الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استبدال هاتفين للوزيرة حتى الآن، ومن المتوقع استبدال هاتف آخر الأسبوع المقبل. وقد أبلغت غملئيل بنفسها عن أعطال غير معتادة في تطبيق واتساب. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة من بين القلائل في الحكومة الذين يخضعون لحراسة أمنية منتظمة منذ أكثر من عام ونصف، بسبب التهديد الإيراني المستمر.

يزداد القلق في إسرائيل من أن إيران نجحت أو تحاول اختراق هواتف مسؤولين إضافيين، إلى جانب الوزيرة جمليئيل. ووفقاً للتقديرات، بعض المسؤولين قد بادروا بالفعل إلى استبدال أجهزتهم الهاتفية.

لم يصدر أي تعليق من جانب الوزيرة غيلا غمليئيل.