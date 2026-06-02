أعلنت وزارتا الأمن والمالية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة على خطة مشتركة تهدف إلى تمويل الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة عناصر "النخبة" المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029 لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات القضائية.

كما تتضمن الخطة تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية اللازمة، إلى جانب تغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة المرتبطة بإدارة المحاكمات.

ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاستعدادات العملية المطلوبة، تمهيداً لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل العمل لملاحقة المسؤولين عنه قضائياً.

من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن توفير التمويل اللازم للخطة يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بالمشاركة في الهجوم.