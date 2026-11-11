الصين تكشف تفاصيل جديدة عن طائرتها الشبحية GJ-11.. خطوة نحو جيل مختلف من القتال الجوي

كشفت الصين عن تفاصيل جديدة لطائرتها الهجومية الشبحية المسيّرة GJ-11، في ظهور يسلط الضوء على تطور قدراتها العسكرية الجوية، ولا سيما في مجال التخفي والضربات الدقيقة والعمليات المشتركة مع المقاتلات المأهولة. وتمنح الصور الجديدة، التي بثها التلفزيون الصيني الرسمي، نظرة أكثر وضوحاً على التصميم الداخلي للطائرة وخصائصها التقنية، في وقت تتجه فيه بكين إلى تطوير منظومات قتالية تعتمد على التكامل بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة.

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، لقطات للطائرة بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، تضمنت للمرة الأولى مشاهد قريبة لحجرة الأسلحة الداخلية الكبيرة، إلى جانب تفاصيل مدخل الهواء وفوهة العادم وأبواب الحجرة وعجلات الهبوط.

وتبرز أهمية هذه اللقطات في إظهار تصميم حجرة الأسلحة وحوافها المسننة، وهي خصائص ترتبط بتقليل البصمة الرادارية للطائرة، مع إتاحة حمل ذخائر جو-أرض كبيرة نسبياً داخل جسمها، بدلاً من تعليقها خارجياً بما قد يؤثر في قدراتها على التخفي.

تصميم شبحـي وحمولة داخلية للضربات الدقيقة

وتُعرف الطائرة GJ-11، التي تحمل الاسم الرمزي «شوان لونغ»، بأنها طائرة هجومية غير مأهولة ذات تصميم جناح طائر، من دون ذيل تقليدي. ويتميز هيكلها بمدخل هواء علوي وفوهة عادم مصممة لتقليل فرص اكتشافها، فيما تُخزن الأسلحة داخل حجرة سفلية تتسع لأنواع مختلفة من الذخائر الموجهة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، فإن تصميم الطائرة يركز على الجمع بين التخفي والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة، مع الحفاظ على مدى طيران طويل نسبياً. كما يمكن استخدامها في مهام قمع وتدمير الدفاعات الجوية المعادية، المعروفة اختصاراً بـSEAD، وهي من أكثر المهام تعقيداً في العمليات الجوية الحديثة، نظراً إلى اعتمادها على التعامل مع منظومات الرادار والصواريخ المضادة للطائرات.

وتشير الصحيفة إلى أن مدخل الهواء العلوي، والمعالجة الخاصة لفوهة العادم، والطلاءات المخصصة لتقليل انعكاس موجات الرادار، تمثل عناصر أساسية في تصميم الطائرة، بما يعزز قدرتها على اختراق المناطق المحمية وتفادي اكتشافها.

وفي سياق عرض قدراتها التشغيلية، كشف التقرير الصيني عن تمكن مشغلتين من الطائرة، خضعتا للتدريب الذاتي، من تحقيق إصابة مباشرة خلال أول مهمة قصف بالذخيرة الحية للطائرة، في إشارة إلى تقدم برامج التدريب والتشغيل المرتبطة بهذا النوع من المنصات.

أكثر من طائرة مسيّرة.. شريك للمقاتلات في ساحة المعركة

ولا تنظر الصين إلى GJ-11 باعتبارها منصة مستقلة لتنفيذ الضربات فحسب، بل بوصفها جزءاً من منظومة قتالية أوسع تقوم على التعاون بين الطائرات المأهولة والمسيّرة.

ونقلت «غلوبال تايمز» عن خبراء عسكريين صينيين أن الطائرات الهجومية غير المأهولة يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في العمليات المستقبلية، من خلال تقليل المخاطر على الطيارين والطائرات المأهولة، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام القوات الجوية في تنفيذ المهام المعقدة.

وفي هذا الإطار، كشفت القوات الجوية الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن دخول GJ-11 الخدمة، عبر فيلم قصير بثه التلفزيون المركزي الصيني بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس القوات الجوية.

وكان أبرز ما تضمنه الفيلم عرض تشكيل جوي يجمع الطائرة المسيّرة الشبحية GJ-11 مع المقاتلة الشبحية J-20 وطائرة الحرب الإلكترونية J-16D، في مشهد وصفته وسائل إعلام صينية بأنه نموذج متقدم للتعاون بين المنصات الجوية المختلفة، وقدرته على اختراق منظومات الدفاع الجوي المعادية.

ويعكس هذا التشكيل توجهاً صينياً نحو تطوير عمليات جوية لا تعتمد على قدرات المقاتلة الفردية وحدها، وإنما على توزيع المهام بين منصات متعددة، تتولى إحداها التشويش الإلكتروني أو استهداف الدفاعات الجوية، فيما تنفذ منصات أخرى مهام الاختراق والضربات.

قمرة قيادة متنقلة وتدريب يمتد لساعات

ومن التفاصيل التي كشف عنها التقرير الصيني طبيعة عمل مشغلي الطائرة، الذين يديرون عملياتها من قمرة قيادة مخصصة، ويتولون التحكم في مسار الرحلة وإصدار التعليمات اللازمة للتعامل مع الظروف المتغيرة خلال المهمة.

وبحسب التلفزيون المركزي الصيني، فإن التدريب القتالي داخل قمرة القيادة قد يتجاوز ست ساعات في الجلسة الواحدة، وقد يمتد أحياناً إلى أيام، وفقاً لطبيعة المهمة ومتطلباتها.

كما صُممت قمرة القيادة لتكون قابلة للنقل والنشر السريع، إذ يمكن تحميلها بالكامل على طائرة نقل عسكرية ونقلها إلى مناطق العمليات، بما يسمح بتجهيز المشغلين في مواقع مختلفة، وفقاً لما أورده التقرير.

وتشير هذه الخاصية إلى اهتمام الصين بتطوير بنية تشغيلية مرنة للطائرات المسيّرة المتقدمة، لا تقتصر على المنصة الجوية نفسها، بل تشمل أنظمة القيادة والتحكم والتدريب والانتشار الميداني.

من العرض العسكري إلى تشكيلات قتالية متكاملة

وكانت GJ-11 قد ظهرت للمرة الأولى خلال العرض العسكري الصيني في بكين عام 2019، قبل أن تشارك لاحقاً في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في مدينة جوهاي عام 2021، حيث عرضت الطائرة حجرتي أسلحتها السفليتين مفتوحتين، وفي داخلهما مجموعة من القنابل الموجهة بدقة.

ومع الكشف عن دخولها الخدمة في عام 2025، انتقلت الطائرة من مرحلة العروض والتعريف بقدراتها إلى مرحلة تقديمها باعتبارها جزءاً من التشكيلات العملياتية للقوات الجوية الصينية.

ولا تقتصر جهود بكين في هذا المجال على GJ-11، إذ عرضت خلال العرض العسكري في الثالث من سبتمبر/أيلول 2025، بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، مجموعة من الطائرات المسيّرة ومنصات الدعم الجوي الجديدة، بعضها يرتبط بمفاهيم متقدمة للتعاون بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة.

وتعكس هذه التطورات توجهاً صينياً متزايداً نحو إعادة تشكيل طبيعة القتال الجوي، عبر توظيف الطائرات المسيّرة في مهام الاختراق والاستطلاع والتشويش والضربات الدقيقة، إلى جانب المقاتلات التقليدية والشبحية.

وفي هذا السياق، تبدو GJ-11 واحدة من أبرز المنصات التي تراهن عليها الصين لتطوير نموذج جديد للعمليات الجوية، يقوم على تقليل المخاطر البشرية، وتعزيز القدرة على اختراق الدفاعات المعادية، وتوسيع نطاق التعاون بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة في ساحات القتال المستقبلية.