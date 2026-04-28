هل سيساعد أردوغان بالتوصل لتسوية مع حزب الله؟ عرض الوساطة المفاجئ الذي وصل إلى واشنطن
تركيا توجهت إلى الولايات المتحدة ولبنان وعرضت المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن حزب الله • مصادر لـi24NEWS: إدارة ترامب لم ترد بعد، ولبنان غير متحمس للفكرة
عميحاي شتاين المراسل المختص بالشؤون الديبلوماسية في القناة العبرية
هل سيساعد أردوغان؟ تركيا توجهت إلى الولايات المتحدة ولبنان وعرضت المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن حزب الله، وذلك بحسب ما ذكر اليوم (الثلاثاء) مسؤولان مطلعان على التفاصيل في حديث مع المراسل الدبلوماسي عميخاي شتاين.
علمت i24NEWS أن الاقتراح التركي للعب دور الوسيط والطرف الذي من المفترض أن يساعد في حل قضية حزب الله قد وصل في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، حتى الآن، لم ترد إدارة ترامب بشكل إيجابي أو سلبي على هذا الاقتراح.
قال أحد المصادر لقناة i24NEWS إن "حكومة لبنان أيضاً ليست متحمسة للفكرة، بسبب عدم رغبتها في زيادة النفوذ التركي في البلاد."
