هل سيساعد أردوغان؟ تركيا توجهت إلى الولايات المتحدة ولبنان وعرضت المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن حزب الله، وذلك بحسب ما ذكر اليوم (الثلاثاء) مسؤولان مطلعان على التفاصيل في حديث مع المراسل الدبلوماسي عميخاي شتاين.

علمت i24NEWS أن الاقتراح التركي للعب دور الوسيط والطرف الذي من المفترض أن يساعد في حل قضية حزب الله قد وصل في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، حتى الآن، لم ترد إدارة ترامب بشكل إيجابي أو سلبي على هذا الاقتراح.

قال أحد المصادر لقناة i24NEWS إن "حكومة لبنان أيضاً ليست متحمسة للفكرة، بسبب عدم رغبتها في زيادة النفوذ التركي في البلاد."