بالزيّ الهندي.. نتنياهو يوجّه رسالة خاصة إلى ناريندرا مودي خلال مأدبة رسمية

في لفتة دبلوماسية لافتة، ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتديًا ما يُعرف بـ"سترة مودي" خلال مأدبة العشاء الرسمية المقامة على شرف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، كما نشر نتنياهو مقطع مصور وهو يرتدي الستره وكتب في منصته بموقع "إكس" :"قبل عشاءنا المشترك، فاجأت صديقي رئيس الوزراء مودي بارتداء الزي الهندي التقليدي".

السترة، وهي نسخة عصرية من الزي الهندي التقليدي المعروف بـ“Nehru jacket”، تُعتبر جزءًا من الهوية البصرية المميزة لمودي، وتحمل دلالات ثقافية تعكس الاعتزاز بالتراث الهندي. وقد فُسّرت خطوة نتنياهو على أنها رسالة احترام وتقدير للثقافة الهندية، وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين.

أجواء ودية قبل مباحثات موسعة

مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الأجواء التي سبقت العشاء اتسمت بالدفء والودية، حيث تبادل الزعيمان عبارات الترحيب وسط ابتسامات واضحة، في مؤشر إلى طبيعة العلاقة الشخصية التي تطورت بينهما خلال السنوات الماضية.

شراكة تتجاوز المصالح التقليدية

العلاقات بين إسرائيل والهند شهدت في الأعوام الأخيرة توسعًا ملحوظًا في مجالات الدفاع، التكنولوجيا، الزراعة والتجارة. كما يجري العمل على دفع مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.

ويرى مراقبون أن الرمزية التي حملها اختيار نتنياهو لهذا الزي تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية “الدبلوماسية الثقافية” في تعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب التعاون السياسي والاقتصادي.

واختُتمت الأمسية بتأكيد مشترك على مواصلة التنسيق وتعميق الشراكة بين البلدين، وسط إشارات إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.