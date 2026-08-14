موسم السياحة في ذروته حالياً، والاكتظاظ محسوس بشكل واضح أيضاً في مطار بن غوريون - ففي غضون ثلاث ساعات فقط تم تسجيل تراكم غير عادي من 90 رحلة، إلى جانب رقم قياسي من المسافرين - حوالي 90 ألفاً في الرحلات القادمة والمغادرة، وفترات انتظار طويلة عند سيور استلام الأمتعة.

توضح سلطة المطارات أن الاكتظاظ في مطار بن غوريون ناتج عن تركّز عالٍ للهبوطات في فترة زمنية قصيرة، مما يخلق ضغطاً كبيراً على سلسلة التشغيل في المطار، بدءاً من معالجة الطائرات وحتى تفريغ الأمتعة.

كذلك يقولون في سلطة المطارات أن التراكم الكبير في الرحلات نتج بسبب حجم النشاط العالي إلى جانب ازدحامات وقيود في المجال الجوي في أوروبا، مع التركيز على اليونان. بالإضافة إلى ذلك، وجود طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن غوريون يضطر إلى تقليص نوافذ الوقت للإقلاع والهبوط لرحلات أخرى، مما يزيد العبء على فرق العمل الأرضية التي تتعامل مع عدد كبير من الرحلات خلال فترة زمنية قصيرة جداً.

التحدي الإضافي الذي يواجهونه في مطار بن غوريون هو اكتظاظ المسافرين - اليوم (الجمعة) من المتوقع أن يمر حوالي 90 ألف مسافر في المطار. لذلك، تقول سلطة المطارات، إن فرق العمل والتشغيل تعمل بنظام معزز، ويؤكدون أنه بعكس ما نُشر، لا يوجد نقص في الموظفين. ومع ذلك، قد يواجه المسافرون تأخيرات وأوقات انتظار طويلة، خاصة أثناء انتظار الأمتعة.