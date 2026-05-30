يواصل عدد من المحتجزين من أبناء محافظة السويداء في سجن عدرا المركزي بدمشق إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على استمرار احتجازهم دون محاكمات أو أحكام قضائية واضحة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن المحتجزين، الذين جرى اختطافهم خلال أحداث تموز/يوليو الماضي على يد مجموعات من العشائر البدوية قبل نقلهم إلى السجن، بدأوا إضرابهم منذ ثاني أيام عيد الأضحى، مطالبين بحسم أوضاعهم القانونية والكشف عن مصير ملفاتهم القضائية بعد أشهر من التوقيف.

وأشار المرصد إلى أن المحتجزين يحتجون أيضاً على تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات الإضراب على صحتهم مع استمرار الامتناع عن الطعام لعدة أيام.

وأكدت عائلات الموقوفين أن أبناءها يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة، داعية الجهات المختصة إلى تسريع الإجراءات القانونية وضمان حقوقهم وفق الأصول القضائية المعتمدة.

كما ناشدت العائلات المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل العاجل لمتابعة القضية والضغط من أجل ضمان محاكمات عادلة وشفافة، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بملفات المحتجزين، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان المحتجزين، في 28 أيار/مايو الماضي، بدء إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بتدهور أوضاعهم المعيشية والصحية داخل سجن عدرا المركزي.