منظومة الليزر المتطورة "اور ايتان" تدخل الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي |أهم مميزاتها

تسلمت القوات الجوية الإسرائيلية اليوم الأحد منظومة الليزر الدفاعية المتطورة "أور إيتان" (IRON BEAM)، في مراسم رسمية أقيمت بمقر شركة رافائيل بحضور وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقائد سلاح الجو العميد تومر بار.

وتهدف المنظومة الجديدة، التي طُورت على مدى سنوات بالتعاون بين وزارة الأمن وشركة رافائيل وشركة إلبيت، إلى تعزيز منظومة الدفاع الجوي متعددة الطبقات في إسرائيل، لتكمل قدرات "القبة الحديدية"، "مقلاع ديفيد" و"حيتس". وأثبتت المنظومة فعاليتها في تجارب عديدة ضد الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة، مع قدرة عالية على الدقة والتدمير بتكلفة تشغيلية منخفضة.

وخلال التسليم، أُطلق على المنظومة اسم "أور إيتان" تخليداً لذكرى الرقيب إيتان أوستر، ابن أحد مطوري النظام الذي قتل في جنوب لبنان.

وأكد وزير الأمن كاتس أن المنظومة تشكل "حدثاً تاريخياً يغيّر قواعد اللعبة"، مشدداً على تعزيز التفوق التكنولوجي والعسكري لإسرائيل، فيما وصف قائد سلاح الجو المنظومة بأنها "إضافة استراتيجية حاسمة لقدرات الدفاع الجوي".