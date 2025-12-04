كيف تحوّل نواف البشير من مطلوب بتهم حرب إلى داعم للرئيس الشرع؟

ظهر الشيخ نواف البشير، شيخ عشيرة البقارة في سوريا، فجر اليوم في بيان مصوّر أعلن فيه دعمه للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، نافياً أن يكون قد احتُجز أو أوقف كما تردد خلال الساعات الماضية.

لكن مصادر مطلعة ومقرّبة من الشيخ أكدت أن البشير كان موقوفًا لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يتدخل القيادي أبو أحمد زكور (جهاد عيسى الشيخ) للتوسط والإفراج عنه. وأضافت المصادر أن الإفراج جرى مقابل إعلان البشير تأييده للحكومة الانتقالية والرئيس الشرع، في إطار مساعٍ تبذلها الإدارة الجديدة لـ استقطاب العشائر العربية السورية وكسب دعمها السياسي والعسكري.

وكان نواف البشير مدرجًا على قوائم المطلوبين بسبب دوره خلال الحرب السورية، واتهامه بارتكاب جرائم حرب بصفته أحد قادة لواء الباقر المدعوم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، والذي شارك في عمليات واسعة ضد قوات سوريا الديمقراطية وارتكب انتهاكات موثّقة في دير الزور والرقة وحلب.

وبحسب المصادر، جرى الاتفاق مع البشير على:إعلان “البيعة” للرئيس أحمد الشرع،دعم الحكومة الانتقالية، حشد تأييد عشيرة البقارة لدمشق.

إدانة حقوقية

من جهته، استنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان طريقة الإفراج عن البشير، معتبرًا أنها تمثل تعطيلاً للعدالة الانتقالية، واصفًا الخطوة بأنها إعادة تدوير لمرتكبي الانتهاكات من أجل تثبيت الحكومة الانتقالية نفوذها، على حساب حقوق ملايين السوريين.