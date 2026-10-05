أقدمت قوات من الشرطة الإسرائيلية على اقتحام منزل الشيخ محمد أمارة في بلدة زلفة واعتقال زوجته، وسط حالة من السخط والاستنكار الشديدين في أوساط الأهالي جراء الأسلوب الذي وُصفت به العملية بـ"التعسفي".

تفاصيل الاقتحام والاعتقال

وفي حديث خاص لـ i24NEWS، أفاد الشيخ محمد أمارة بأن القوات اقتحمت المنزل في ساعات الصباح الباكر، حيث تفاجأ بإحاطة عناصر أمنية مسلحة بسرير نومه وزوجته وشهر الأسلحة في وجوههما. وأعرب أمارة عن شجبه الشديد للطريقة التي جرى بها الاقتحام لما فيها من انتهاك لخصوصية المنزل وحرمة الساكنين.

وأشار الشيخ أمارة إلى أن القوات قامت بتفتيش المنزل وتخريبه وقلب محتوياته رأساً على عقب، مما تطلب جهوداً وساعات طويلة لإعادة ترتيب الممتلكات وتنظيمها.

الشبهات والمصادرات

وفي رد عن أسباب الاعتقال والتهم الموجهة، أوضح الشيخ أن السلطات تتذرع عادةً بذات الذرائع الجاهزة مثل "دعم الإرهاب" أو "التماهي معه" أو "إثارة الشغب"، معتبراً إياها مبررات واهية لا تسفر في النهاية عن أي شيء ملموس وتُستخدم فقط لتبرير التخريب والاقتحام.

كما تطرق أمارة إلى تجاوزات أمنية رافقت العملية، من بينها مصادرة هاتف ابنته المتزوجة التي تواجدت في المكان فور سماعها بالحدث، دون تقديم أمر قضائي أو تسليم محضر رسمي بالمصادرة، ليُطلب منها لاحقاً السفر إلى القدس لاستعادته.

ردود الفعل

وعن التحرك القضائي، عبّر الشيخ عن ضعف أمله في "تحصيل إنصاف عبر الأجهزة الرسمية التي توفر الغطاء لأعمال الشرطة، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات والاقتحامات المتكررة تُسهم في زيادة الاحتقان والغضب لدى أهالي القرية وتأتي بنتائج عكسية على الاستقرار العام"