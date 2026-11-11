تحوّلت مباراة كرة قدم ضمن يوم رياضي سنوي للمدارس الثانوية، أُقيم في مدينة معلوت، إلى حادثة عنف خطيرة، بعدما تعرّض طلاب مدرسة يني الثانوية من كفرياسيف لاعتداء بالعصي، عقب فوز فريق مدرستهم على الفريق المضيف بنتيجة 3-1.

وبحسب إفادات المشاركين، فإن الاعتداء جاء بعد أجواء من التوتر وهتافات وعبارات عنصرية استهدفت الطلاب العرب، حيث أقدم عدد من طلاب المدرسة المضيفة على مهاجمة لاعبي فريق كفرياسيف والطاقم المرافق لهم، مستخدمين العصي، ما أسفر عن إصابة المعلّم والمدرب المرافق بجروح بالغة في يده، وسط حالة من الخوف والهلع بين الطلاب.

وقال المدرب قسيم علي إن الطلاب والمرافقين لم يتوقعوا أن تتحوّل المشاركة في فعالية رياضية إلى اعتداء من هذا النوع، مشيرًا إلى أن الفوز بالمباراة أثار غضب عدد من الطلاب الذين لم يتقبلوا فرحة الفريق بالانتصار.

وأضاف أن الاعتداء لم يقتصر على المشادات الكلامية، بل تطور إلى هجوم جسدي بالعصي، الأمر الذي اضطر الطاقم المرافق إلى التدخل لحماية الطلاب وإبعادهم عن دائرة الخطر.

وأوضح أن الشرطة وصلت إلى المكان بعد نحو 35 إلى 40 دقيقة من وقوع الحادثة، فيما اضطر الطلاب إلى البقاء داخل الملعب قرابة ساعتين إلى ساعتين ونصف، قبل مغادرته بمرافقة الشرطة خشية تجدّد الاعتداء.

وأكد علي تقديم شكوى رسمية للشرطة، مشددًا على أن القضية ستُتابع قانونيًا حتى محاسبة المتورطين، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات بحق طلاب آخرين.

رئيس مجلس كفرياسيف: لن نمرّ على الحادثة مرور الكرام

من جانبه، وجّه رئيس مجلس كفرياسيف المحلي، عصام نعيم شحادة، رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى مدير الحكم المحلي في إسرائيل، حاييم بيبس، مطالبًا بفتح تحقيق جدي واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والهتافات العنصرية.

وأشار شحادة إلى أن ما حدث لا يمكن اعتباره خلافًا رياضيًا عابرًا، بل حادثة خطيرة تعكس مظاهر التحريض والعنصرية التي باتت تنعكس على سلوك بعض الأوساط الشابة.

وقال إن الطلاب خرجوا للمشاركة في نشاط رياضي وتنافسي، وكان من المفترض أن يعودوا إلى بيوتهم بذكريات جميلة، لا أن يتعرضوا للضرب والإهانات لمجرد أنهم طلاب عرب حققوا الفوز في مباراة. وكشف شحادة عن عقد اجتماع طارئ في مدرسة يني الثانوية، بمشاركة إدارة المدرسة وممثلي لجنة أولياء أمور الطلاب، لبحث تداعيات الحادثة والخطوات العملية والقانونية الواجب اتخاذها.

كما أكد أن المجلس المحلي سيواصل متابعة القضية على مختلف المستويات الرسمية، ولن يكتفي ببيانات الاستنكار، بل سيعمل من أجل ضمان محاسبة المعتدين وحماية الطلاب.

وفي رسالته، حذّر شحادة من خطورة الخطاب العنصري والتحريض المتصاعد ضد المواطنين العرب، مؤكدًا ضرورة تحمّل المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية مسؤولياتها في مواجهة هذه الظواهر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعايش.

واختتم بالتشديد على أن الملاعب الرياضية يجب أن تكون مساحة للتنافس الشريف والتعارف بين الطلاب، لا مكانًا للعنف والكراهية والعنصرية.