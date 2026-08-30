غرقت سفينة تركية وعلى متنها 270 ركاب اليوم (الأحد) قبالة سواحل شمال قبرص التركية. ووفقًا لتقارير في وسائل الإعلام المحلية، غرقت السفينة بالقرب من الشاطئ، على بعد حوالي 8 كيلومترات منه، وتمكنت خدمات الإنقاذ من الوصول لمعظم الركاب في ساعات الظهيرة.

أفاد زعيم قبرص التركية لشبكة CNN التركية أن فرق الإنقاذ لا تزال تحاول الوصول إلى 23 شخصًا آخرين بقوا في المياه إثر انقلاب العبّارة، وأكد أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.

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بحسب التقارير، الحديث يدور عن سفينة ركاب أبحرت من شمال الجزيرة باتجاه تركيا. تم إرسال فرق إنقاذ إلى الموقع، وكما ذُكر، تمكنت من إنقاذ مئات من ركاب السفينة، بينما تتواصل الجهود للعثور على باقي الركاب وإنقاذهم.

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قبرص واجهت خلال نهاية الأسبوع عاصفة مطرية غير معتادة لشهر أغسطس، والتي أودت بحياة شخص واحد على الأقل وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص. ووفقًا للتقارير، تم إنقاذ القتيل بالقرب من كيب غريكو، جنوب شرق البلاد، وتم إعلان وفاته في المكان. بالإضافة إلى ذلك، تم نقل شخصين لتلقي العلاج في المستشفى.