حادث غامض : اختفاء طائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي وعددا من قادة الجيش فوق تركيا

أعلنت السلطات التركية، مساء الثلاثاء، فقدان الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد وعددًا من كبار قادة الجيش، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من العاصمة أنقرة، في حادثة أثارت حالة من الغموض والترقب.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الطائرة اختفت عن شاشات المراقبة أثناء عودتها إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن إشارة الراديو الخاصة بالطائرة انقطعت بشكل مفاجئ خلال الرحلة.

وفي بيان رسمي، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إن الطائرة أرسلت طلبًا للهبوط الاضطراري قرب منطقة هايمانا، الواقعة جنوب أنقرة، قبل أن ينقطع الاتصال بها نهائيًا. وأضاف أن على متن الطائرة خمسة أشخاص، بينهم رئيس الأركان الليبي.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسارات عدد من الطائرات المدنية بعيدًا عن أجواء مطار أنقرة، بالتزامن مع الحادثة، ما عزز التكهنات حول تطورات طارئة في المنطقة.

وضمت قائمة الركاب، إلى جانب الحداد، مستشاره محمد العساوي، والجنرال الفيّتوري غريبيل، والجنرال محمد جمعة، إضافة إلى المرافق محمد المحجوب.

وكان الحداد قد أجرى في وقت سابق اليوم لقاءات رسمية في أنقرة مع وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس هيئة الأركان التركية، في إطار التنسيق العسكري والدعم التركي لقوات حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

ولم تصدر حتى الآن معلومات رسمية عن مصير الطائرة أو ركابها، فيما أعلنت السلطات التركية بدء إجراءات متابعة وبحث لكشف ملابسات الحادث، وسط ترقب إقليمي للتطورات.