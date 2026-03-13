أصدرت القيادة السياسية تعليمات للجيش الإسرائيلي بإضافة جميع الجسور جنوب نهر الليطاني في لبنان إلى قائمة أهدافه، وقد نشر هذا الخبر لأول مرة، مساء اليوم السبت، المراسل العسكري لقناة i24NEWS ينون شالوم ياتاش في "مجلس الوزراء ليوم الجمعة".

وقال مصدر أمني رفيع المستوى: "لن نتردد في عزل جنوب لبنان عن بقية لبنان، ما وراء نهر الليطاني". وتستهدف إسرائيل خمسة جسور إضافية كانت تستخدمها قوات رضوان في طريقها إلى الحدود بين البلدين. ويشجع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على اتخاذ خطوات للاستيلاء على المنطقة فعلياً، ولم يُتخذ قرار سياسي بهذا الشأن بعد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم جسر الزرية على نهر الليطاني. ووفقاً للجيش، "كان الجسر بمثابة معبر رئيسي لعناصر حزب الله، يستخدم هذا الجسر للوصول من شمال البلاد إلى جنوبها، وللتحضير للقتال ضد قواتنا وللعمل ضد المواطنين الإسرائيليين، مع تعريض المواطنين اللبنانيين للخطر والتسبب في دمار كبير في المناطق المأهولة بالسكان".