قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم الاثنين، إن سوريا لا تزال متمسكة بحل دبلوماسي مع إسرائيل.

" ما زلنا ملتزمين بالخيار الدبلوماسي ونعمل بنشاط لتحقيقه، وفي الوقت نفسه نسعى إلى وضع حد للهجمات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية "، حسبما صرح بذلك وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

تحدث وزير الخارجية السوري أمام نظرائه العرب المجتمعين في الدورة الوزارية السادسة والستين بعد المئة لجامعة الدول العربية.

طالب أسعد الشيباني أيضًا بأن يكون للدولة السورية السيطرة الحصرية على الأسلحة داخل أراضيها. وقدم هذا الإجراء كقرار ضروري لأمن البلاد وكـ"حق سيادي مطلق".

وأضاف "إن السيطرة الحصرية على الأسلحة هي قرار رادع يجب أن يسمح لنا بحماية جميع السوريين وبناء مستقبل مشترك ".

من جهة أخرى، عبّر الوزير عن تضامن دمشق مع الدول العربية في الخليج والأردن، مديناً في الوقت نفسه الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدة دول في المنطقة.