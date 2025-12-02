إعلان محاضرة إسرائيلية الإضراب عن الطعام بعد اتهامها بالتحريض ضد نتنياهو

بعد حوالي ثلاثة أشهر من بدء القضية، أعلنت الناشطة الاحتجاجية الدكتورة يولاندا يافور، المحتجزة للاشتباه بارتكابها جرائم إشادة وتحريض على الإرهاب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إضرابًا عن الطعام اليوم (الثلاثاء). ومُددت فترة اعتقالها في المحكمة حتى الغد.

قالت محاميتها، أوشرات كيرما : "إن التحقيق الذي فُتح بدوافع سياسية بمبادرة من منظمة يمينية متطرفة أدى إلى احتجاز دفاعي، ثم إلى إضرابها عن الطعام. هذه امرأة في الخمسين من عمرها، لا تشكل خطرًا على حياتها، وحياتها معرضة للخطر في كل لحظة من الاحتجاز. ويشعر أقاربها بالقلق إزاء حالتها".

كما تتذكرون، أُلقي القبض عليها في منتصف سبتمبر/أيلول بتهمة الإشادة بالإرهاب والتحريض ضد رئيس الوزراء. وكشف التحقيق أنها نشرت فيديو على فيسبوك نشره ممثل عن حركة حباد، يوثق حرق مبنى في نيبال، يزعم كاتباه أنه كان مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية هناك. وأرفقت يافور الفيديو بتعليق: "فقط هكذا ".

كما ذكرت الشرطة، حصد المنشور عشرات التعليقات وأكثر من 80 إعجابًا، ومن بين التعليقات كانت هناك أيضًا تعليقات شجعت على إيذاء رئيس الحكومة. أحد هذه التعليقات حصل على "إعجاب" أيضًا من ييفور نفسها.

في الشرطة زعموا أن الأمر يتعلق بفعل خطير يدل على درجة عالية من الخطورة، خاصة على خلفية الوضع العام والأمني. يبور نفسها اعترفت أن الحساب والمنشور يعودان لها. من جهة أخرى، ادعت محاميتها أن هناك تفسيرا مبالغا لمنشور عام وشامل، لا يشكل دعوة فعلية للإرهاب، وأن الشكوى قُدمت لأسباب سياسية.