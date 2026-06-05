كارثة كادت تقع في الجيش الإسرائيلي.. إطلاق قذيفة حية خلال تدريب عسكري

ثوانٍ من كارثة خلال تدريب جنوب إسرائيل: أمس، بالقرب من أحد ميادين النار في قاعدة بيسلاح في الجنوب، وحدة كانت تتدرب على إطلاق قذائف هاون اختلط عليها الأمر في الذخيرة – وأطلقت خلال تمرين قذيفة حية بدلاً من قذيفة تدريب.

قذيفة الهاون، المحشوة بالمتفجرات، انفجرت على بعد عدة أمتار من تجمع للجنود في المنطقة. لم تقع إصابات في الحادث. في الجيش الإسرائيلي أكدوا التفاصيل وأضافوا أن الحادثة قيد التحقيق.