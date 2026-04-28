مقتل متعاقد مع وزارة الأمن الإسرائيلية بهجوم مسيّرة لحزب الله جنوب لبنان

قُتل متعاقد يعمل مع وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان، فيما أُصيب نجله بجروح طفيفة، والمتعاقد هو عامر حجيرات (44عاما) من شفاعمرو

ووقعت الحادثة قرب بلدة عيترون، على بعد نحو 4.5 كيلومترات من الحدود، عندما استهدفت المسيّرة دبابة وآلية هندسية كانت تعمل في المنطقة.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على شبكة أنفاق واسعة بطول نحو كيلومترين في منطقة قنطرة، وجرى تدميرها، مشيرًا إلى أنها استُخدمت كـ"مركز تحصن" لعناصر حزب الله.

تصاعد الهجمات والخسائر

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من مقتل الجندي عيدان فوكس (19 عامًا) في هجوم مماثل بطائرة مسيّرة في بلدة الطيبة، أسفر أيضًا عن إصابة ستة جنود، أربعة منهم بحالة خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 16 منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في ظل تصاعد المواجهات عبر الحدود واستمرار استخدام الطائرات المسيّرة في الهجمات.