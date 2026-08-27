خاص: حماس تستأنف لأول مرة منذ الحرب تدريبات الكوماندوز البحري

كشفت مصادر فلسطينية لـ i24news، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استأنف مؤخرا تدريبات قوات الكوماندوز البحري التابع له وذلك في أول خطوة من نوعها منذ الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

المصادر بينت أن القسام جند عناصر جدد ويستغل خبرات عناصر سابقة وقيادات ميدانية لا زالت على قيد الحياة لاستئناف التدريبات العسكرية لقوات الكوماندوز البحري التي شاركت في عملية اقتحام مواقع عسكرية مثل زيكيم التي تطل على البحر ومحاولاتها الوصول لعسقلان.

المصادر أشارت إلى أن عملية التدريبات تتم بشكل محدود عبر مجموعات صغيرة وليست كبيرة كما كان الحال عليه قبل الحرب.

المصادر قالت إن كتائب القسام استأنفت بعض التدريبات المحدودة لعناصر النخبة، وجميعها عبارة عن لياقة بدنية فيما لم تجري أي تدريبات عسكرية حية.

المصادر أوضحت أن هذه التدريبات تجري بتعليمات من قيادة كتائب القسام، مع إمكانية تأجيلها عند أي طارئ أمني والأخذ بالاحتياطات الأمنية حال صعدت إسرائيل من عمليات القصف بغزة.

المصادر قالت إن هذه التدريبات تعتبر بالنسبة لكتائب القسام مهمة في ظل حالة عدم الثقة لدى قيادة الكتائب من أن إسرائيل ستوقف عملياتها بغزة.