حكم بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر وابن خاله عاطف نجيب

أصدرت محكمة في سوريا اليوم (الثلاثاء) حكم الإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد وعلى شقيقه الأصغر ماهر، دون أن تتم محاكمتهما حضورياً. وقد أُدين الاثنان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب الأهلية في البلاد، التي استمرت 14 عاماً وأودت بحياة حوالي 500 ألف شخص.

في نفس الحكم حُكم بالإعدام أيضًا على عاطف نجيب، ابن خال الأسد ، بسبب قيادته لقمع في محافظة درعا في جنوب سوريا، وهو قمع أدى إلى انتفاضة ولاحقًا إلى اندلاع الحرب الأهلية.

نجيب، العميد السابق في الجيش السوري والذي ترأس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا عام 2011، كان حاضرًا في قاعة المحكمة. وتحت حراسة مشددة وقف داخل القفص وهو يرتدي زي السجناء، أثناء تلاوة القاضي للحكم.

بشار وماهر الأسد فرا إلى روسيا بعد أن دخلت قوات المعارضة إلى دمشق في ديسمبر 2024، حينها سقط نظامه وتولى الرئيس الحالي الجولاني الحكم. نجيب اعتُقل لاحقاً وأصبح أحد أبرز المسؤولين الذين تمت محاكمتهم.