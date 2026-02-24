أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن نجاحها في اعتقال عشرات المشتبه بهم المتورطين في تجارة وحيازة أسلحة غير قانونية في منطقة النقب ، بعد عملية سرية واسعة نفذتها الوحدة المركزية (اليمار) في النقب بالتعاون مع شرطة حرس الحدود.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن العملاء السريون الذين اخترقوا المجموعات الإجرامية عملوا بهوية مجرمة لكسب ثقة المشتبه بهم وجمع الأدلة، وأجروا صفقات مراقبة لشراء أسلحة، شملت 13 بندقية من طراز M-16 و11 مسدس غلوك ومخازنها، بقيمة إجمالية تتجاوز مليون شيكل.

وأوضحت الشرطة أن المداهمات شملت منازل المشتبه بهم في رهط، اللقية، حورة ومناطق أخرى، وتم إحالة الموقوفين لاحقًا إلى محكمة الصلح في بئر السبع لتمديد توقيفهم.

وقال رئيس الشرطة داني ليفي: "شرطة إسرائيل مصممة ولن تتراجع في الحرب على الجريمة الخطيرة وتجارة السلاح غير القانوني". وأشارت الشرطة إلى أن العملية نفذت بتنسيق استخباراتي واسع مع وحدات متعددة، بما في ذلك الوحدة الجوية ووحدة 33 والحرس الوطني.

وأضافت الشرطة أن العملية تؤكد استمرار جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة والحفاظ على الأمن في مناطق النقب والفترة البدوية.