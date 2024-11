بعد تصريحات ناشر هآرتس عاموس شوكين: وزير القضاء الإسرائيلي يدرس تطبيق هذه الخطوة غير العادية ضده

طلب وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الخميس، من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية ويؤدي الى عقوبة بالسجن 10 سنوات. جاء ذلك، عقب تصريحات ناشر صحيفة "هآرتس" عاموس شوكان، الذي دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وفي رسالة بعثها ليفين إلى بيهارا ميارا، كتب أن مسودة مذكرة القانون ستنص على "إجراءات لتعزيز أو تشجيع فرض عقوبات دولية على إسرائيل وقادتها وأفراد قوات الأمن ومواطني إسرائيل إسرائيل، ستشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجريمة في زمن الحرب سيكون هناك ظرف مشدد يسمح بمضاعفة العقوبة".

وأصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكافة تعاملات الوزارة مع مجموعة "هآرتس".

وبعد الضجة التي أحدثتها تصريحاته، قال عاموس شوكن: "يجب أن يقال عن حماس أنهم ليسوا مقاتلين من أجل الحرية".

