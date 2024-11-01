بعد تصريحات ناشر هآرتس عاموس شوكين: وزير القضاء الإسرائيلي يدرس تطبيق هذه الخطوة غير العادية ضده

طلب وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الخميس، من المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية ويؤدي الى عقوبة بالسجن 10 سنوات. جاء ذلك، عقب تصريحات ناشر صحيفة "هآرتس" عاموس شوكان، الذي دعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

وفي رسالة بعثها ليفين إلى بيهارا ميارا، كتب أن مسودة مذكرة القانون ستنص على "إجراءات لتعزيز أو تشجيع فرض عقوبات دولية على إسرائيل وقادتها وأفراد قوات الأمن ومواطني إسرائيل إسرائيل، ستشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وجريمة في زمن الحرب سيكون هناك ظرف مشدد يسمح بمضاعفة العقوبة".

وأصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكافة تعاملات الوزارة مع مجموعة "هآرتس".

وبعد الضجة التي أحدثتها تصريحاته، قال عاموس شوكن: "يجب أن يقال عن حماس أنهم ليسوا مقاتلين من أجل الحرية".

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وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصف شوكين مسلحي حماس بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية" خلال خطاب ألقاه في حدث الصحيفة الذي أقيم في لندن - وأثار ضجة. وقررت الحكومة وقف نشر إعلاناتها في الصحيفة. وفي كلمته هاجم شوكين الحكومة وذكر أن "حكومة نتنياهو تقود نظام فصل عنصري وحشي على السكان الفلسطينيين، بينما تحارب المقاتلين من أجل الحرية الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين". كما قال إن "ما يحدث في غزة هو نكبة ثانية"، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل "هذا هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية".