تصعيدٌ عسكريٌّ في ريفِ حلب الشرقيّ… حشودُ دمشقَ على تماسٍّ مع «قسد»|تقرير مصور

على وقعِ تحركاتٍ ميدانيةٍ متسارعة، تشهدُ مناطقُ ريفِ حلبَ الشرقيّ تصعيدًا عسكريًا لافتًا، مع تعزيزاتٍ وانتشارٍ لقواتِ الحكومةِ السوريةِ على محاورِ تماسٍّ مع قواتِ سوريا الديمقراطية، في محيطِ دير حافر ومسكنة. تصعيدٌ يأتي بعدَ انسحابِ «قسد» من أحياءٍ داخلَ مدينةِ حلب، وسطَ توترٍ حذرٍ ومخاوفَ من انزلاقِ الوضعِ إلى مواجهةٍ أوسع، في ظلِّ غيابِ إعلانٍ رسميٍّ عن عمليةٍ عسكريةٍ شاملة حتى الآن.

تصعيدٌ ميدانيٌّ متواصلٌ في ريفِ حلب الشرقيّ، وتعزيزاتٌ عسكريةٌ تابعةٌ لحكومةِ دمشقَ وانتشارٌ على محاورِ تماسٍّ معَ قواتِ سوريا الديمقراطية، في محيطِ دير حافر ومسكنة، معَ إعلانِ هذهِ المناطقِ مناطقَ عسكريةً مغلقةً وفرضِ إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة.

مصادرُ ميدانيةٌ أفادتْ بأنَّ الانتشارَ الجديدَ يتركّزُ على مقربةٍ من مواقعَ تسيطرُ عليها قواتُ سوريا الديمقراطية، ولا سيما في محيطِ سدِّ تشرين، أحدِ أهمِّ المواقعِ الاستراتيجيةِ في المنطقة، نظرًا لدورِه الحيويِّ في ملفّي المياهِ والطاقة.

في المقابلِ، عززتْ «قسد» من وجودِها العسكريِّ في بعضِ نقاطِ الريفِ الشرقيّ، وسطَ حالةِ استنفارٍ وتحسّبٍ لاحتمالِ أيِّ تقدّمٍ للقواتِ الحكومية. وسُجّلَ تبادلٌ محدودٌ لإطلاقِ النارِ وقصفٌ متقطعٌ على بعضِ المحاور، دونَ الإعلانِ عن حصيلةٍ رسميةٍ للخسائر.

ويأتي هذا التصعيدُ بعدَ انسحابِ مقاتلي «قسد» من أحياءِ الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد داخلَ مدينةِ حلب، عقبَ اتفاقٍ لوقفِ إطلاقِ النارِ أنهى مواجهاتٍ عنيفةً شهدتْها المدينةُ مطلعَ الشهرِ الجاري.

ويرى مراقبونَ أنَّ الحكومةَ السوريةَ تسعى، عبرَ هذهِ الحشودِ، إلى تثبيتِ سيطرتِها على كاملِ محافظةِ حلب، ودفعِ قواتِ سوريا الديمقراطيةِ إلى الانسحابِ من ريفِها الشرقيِّ باتجاهِ مناطقِ شرقِ الفرات، في إطارِ إعادةِ رسمِ خريطةِ النفوذِ العسكريِّ في شمالِ البلاد.

ليبقى المشهدُ مفتوحًا على احتمالاتٍ متعددةٍ، في ظلِّ غيابِ إعلانٍ رسميٍّ عن عمليةٍ عسكريةٍ واسعةٍ، وترقّبٍ حذرٍ لتطوّراتٍ قد تحملُها الأيامُ المقبلةُ على جبهةِ شرقِ حلب.