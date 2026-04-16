مقتل مارلين الطوري من كفر قاسم في ظروف مروعة داخل سيارة محترقة

عُثر مساء الأربعاء على سيدة في الثلاثينيات من عمرها، مارلين الطوري من مدينة كفر قاسم وسط إسرائيل، جثة هامدة داخل سيارة اشتعلت فيها النيران، حيث أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها باشرت عمليات بحث وتمشيط واسعة لتعقب مشتبه بهم، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية ترجّح أن تكون الجريمة ذات خلفية جنائية، في إطار نزاع دموي مستمر.

27a

ووفقًا لبيان خدمات الإسعاف، ورد بلاغ عن سيارة مشتعلة عند الساعة 21:33، وعند وصول الطواقم الطبية، تم العثور على الضحية دون علامات حياة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد أعمال العنف في المجتمع العربي، حيث تشير بيانات إلى مقتل 85 شخصًا منذ بداية العام داخل المجتمع العربي، في حين لم تُحل سوى ثماني قضايا حتى الآن.

وفي حادثة منفصلة قبل يومين، قُتل زياد أبو ناجي (61 عامًا) إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر أثناء عمله، حيث أُطلقت عليه عشرات الرصاصات.