بعد اغتيال السنوار وهنية:حماس تجري انتخابات سرية لاختيار قادتها

ذكرت صحيفة رأي اليوم أن حركة حماس تجري مشاوراتها وانتخاباتها بشكل سري لاختيار رئيس مكتبها السياسي الجديد، بعد اغتيال قياداتها البارزة خلال الحرب الأخيرة على غزة، ومن أبرزهم يحيى السنوار وإسماعيل هنية.

ووفق المصادر، تقتصر الانتخابات على اختيار رئيس جديد يقود الحركة في الداخل والخارج، بمشاركة نحو 86 عضواً من مجلس الشورى العام، بما في ذلك ممثلون عن غزة والضفة الغربية والسجناء في السجون الإسرائيلية والمسؤولون في الخارج.

وتشير المصادر إلى أن المنافسة محصورة بين خليل الحية، قائد الحركة في غزة، وخالد مشعل، رئيس الحركة في الخارج، مع احتمال ظهور شخصية ثالثة إذا تعذر الحسم بين الاسمَين.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف صعبة داخلياً وخارجياً، خاصة بعد استهداف إسرائيل معظم قيادات الحركة السياسيين والعسكريين، وحملة اغتيالات شملت القائد العسكري محمد الضيف.

وتسعى الحركة من خلال هذه الانتخابات إلى إظهار التماسك التنظيمي الداخلي، والتأكيد على قدرتها على إعادة ترتيب صفوفها، في وقت تناقش فيه الولايات المتحدة ووسطاء إقليميون مستقبل إدارة غزة وإعادة الإعمار، ضمن تصور يستبعد حماس من الحكم المستقبلي للقطاع.