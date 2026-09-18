سيترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة في الانتخابات المقبلة في تركيا، وفقاً لما صرح به أحد كبار مستشاري أردوغان يوم الخميس.

تركيا لديها حد لفترتين رئاسيتين، مثل العديد من الجمهوريات الرئاسية الأخرى. ومع ذلك، بموجب المادة 116 من الدستور التركي، يمكن للرئيس الحالي الترشح لولاية ثالثة إذا وافق البرلمان التركي على إجراء انتخابات مبكرة، ويتطلب ذلك تصويت ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان (360 من أصل 600 نائب) في البرلمان.

من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا في 14 مايو 2028، ويسعى المشرعون لتقديمها إلى 16 أبريل 2028.

قال كبير المستشارين الرئاسيين محمد أجوم إن التاريخ المقترح سيتزامن مع الذكرى السنوية لاستفتاء تركيا لعام 2017 الذي أقر الانتقال إلى النظام الرئاسي.

حزب العدالة والتنمية الحاكم ينقصه أكثر من 30 صوتًا ليتمكن من تقديم موعد الانتخابات حتى مع دعم الأحزاب المتحالفة.

حكم أردوغان تركيا منذ عام 2003، عندما أصبح رئيساً للوزراء. ترك أردوغان منصب رئاسة الوزراء في عام 2014 ليصبح رئيساً للبلاد، وهو منصب كان آنذاك إلى حد كبير منصباً شرفياً.

في عام 2017، وافق البرلمان التركي على إجراءات الانتقال إلى نظام الرئاسة التنفيذية. وبعد ذلك، فاز أردوغان في انتخابات عام 2018 وظل رئيساً منذ ذلك الحين.