أزمة مقاعد تشعل حفلًا رسميًا في إسرائيل.. بن غفير يغادر غاضبًا

شهد حفل إضاءة المشاعل في جبل هرتسل مساء الثلاثاء توترًا لافتًا بين مسؤولين إسرائيليين، على خلفية خلاف بروتوكولي حول أماكن الجلوس في المنصة المخصصة لكبار الضيوف.

وبحسب ما أفادت به تقارير، طُلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزوجته، وكذلك من الوزيرة جيلا جملئيل، إخلاء مقاعدهم، باعتبارها مخصصة لرئيس الأرجنتين خافيير ميلي والوفد المرافق له.

وأشارت المعطيات إلى أن بن غفير رفض في البداية الاستجابة للطلب، قبل أن يحاول الجلوس بالقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أن وزيرة المواصلات والمسؤولة عن تنظيم الحفل ميري ريغيف رفضت ذلك، ما دفعه في نهاية المطاف إلى مغادرة الحفل برفقة زوجته.

وبحسب موقع "واينت"اتهم مرافقو بن غفير ريغيف بأنها "بسبب أمور تافهة وطفولية، أرادت هي فقط أن تُصوَّر بجوار نتنياهو". وأضاف المقربون من بن غفير: "من غير المقبول عدم تخصيص مكان للوزراء في مثل هذا الحفل المهم".

وفي المقابل، أوضح القائمون على تنظيم الحفل أن الوزير جلس “عن طريق الخطأ” في أماكن مخصصة للوفد الأرجنتيني، وأنه طُلب منه الانتقال إلى المقعد الذي تم تخصيصه له مسبقًا.