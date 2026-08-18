"مخطط تفجير في بئر السبع": اتهام خطير لشاب بالتواصل مع داعش وحيازة أسلحة

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد عبد الله جرجاوي، البالغ من العمر 20 عاماً من شقيب السلام، نسبت إليه التخطيط لتنفيذ هجوم بالقرب من نادي "فوروم" في بئر السبع، إلى جانب التواصل مع مؤيدين ونشطاء في تنظيم داعش والتخطيط للسفر إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم.

وبحسب لائحة الاتهام، يواجه جرجاوي عدة تهم، من بينها التواصل مع عميل أجنبي، وتقديم خدمات أو وسائل لتنظيم إرهابي، والتحضير لعمل إرهابي، والتدريب أو تلقي إرشادات لأغراض إرهابية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بحيازة أسلحة ونقلها وحملها. كما قدمت النيابة طلباً لتمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

اتهامات بحيازة أسلحة وذخيرة

وتتضمن لائحة الاتهام ادعاءات بأنه احتفظ، على مدى أشهر، بأسلحة وذخيرة لصالح أحد أقاربه، بينها سلاح يشبه بندقية هجومية من طراز M16 ومخازن وذخيرة، وأنه رافقه إلى منطقة مفتوحة قرب رامات حوفاف وأطلق النار من السلاح.

كما يُتهم بأنه احتفظ خلال عام 2025، لفترات مختلفة، بعدد من الأسلحة لصالح شخص آخر، بينها رشاشات وأسلحة من أنواع مختلفة، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

تواصل مع مؤيدي داعش

وبحسب النيابة، بدأ جرجاوي في عام 2022 باستهلاك مواد مرتبطة بتنظيم داعش، قبل أن يتطور الأمر، وفق الادعاءات، إلى تأييد التنظيم والتواصل مع مؤيدين له عبر الإنترنت.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه انضم خلال الأشهر التي سبقت اعتقاله إلى مجموعة محدودة عبر تطبيق "سيغنال"، حيث ناقش المشاركون فيها قضايا تتعلق بالجهاد والتطورات في إسرائيل. وبعد علمه بأن المجموعة ستُغلق، طلب من المشاركين التحرك، وتلقى رداً بضرورة التحلي بالصبر، وأنه سيتم التواصل معه عند الحاجة إليه.

وتدعي النيابة أنه حذف التطبيق من هاتفه بعد إغلاق المجموعة، خشية ترك آثار على نشاطه.

محاولة السفر إلى سوريا

كما تتهمه النيابة بالتواصل مع مؤيد لتنظيم داعش في سوريا، وطلب معلومات تساعده على الوصول إلى البلاد والانضمام إلى التنظيم. ووفق لائحة الاتهام، تلقى منه معلومات حول طرق محتملة للوصول إلى سوريا عبر الأردن أو تركيا.

وفي مرحلة لاحقة، تواصل جرجاوي، بحسب الاتهامات، مع عنصر في داعش عرض عليه السفر إلى اليمن أو أفغانستان والانضمام إلى التنظيم. وتقول النيابة إنه كان يخطط لمغادرة إسرائيل إلى سوريا، لكنه أوقف استعداداته بعد وصول قوات الشرطة إلى منزله وتفتيشه، خشية اعتقاله.

اتهام بالتخطيط لهجوم في بئر السبع

وبالتوازي مع ذلك، تنسب لائحة الاتهام إليه التخطيط لتنفيذ هجوم في بئر السبع باستخدام عبوات ناسفة. ووفق الادعاءات، بدأ في فبراير/شباط 2026 التخطيط لإدخال سيارة مفخخة إلى منطقة نادي «فوروم» في المدينة، وتفجير العبوات عن بُعد في وقت يكون فيه المكان مكتظاً بالرواد.

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه بحث عبر الإنترنت عن طرق لإعداد مواد متفجرة، وحمّل من موقع يوتيوب تعليمات بهذا الشأن. كما حاول، بحسب الادعاء، الحصول على الكبريت، لكنه بعد فشله في ذلك وخشيته من إثارة الشبهات، حاول استخراجه من أعواد الثقاب وإعداد خليط وفق التعليمات التي عثر عليها.

وبحسب النيابة، أجرى جرجاوي تجربة لإشعال الخليط بالقرب من منزله، لكنها لم تنجح.

وتؤكد لائحة الاتهام أن هذه التفاصيل تمثل ادعاءات النيابة ضد المتهم، وأن المسؤولية الجنائية لا تُحسم إلا بقرار قضائي نهائي.