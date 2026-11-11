صاروخ «سوبر آيس» الإسرائيلي الجديد.. سلاح متعدد الإطلاق من الجو والبر والبحر

كشفت شركة رفائيل، صباح اليوم الأربعاء، للمرة الأولى عن صاروخ "SUPER ICE"، وهو صاروخ كروز بعيد المدى صُمّم لتلبية احتياجات عملياتية معقدة، والتعامل مع أهداف ذات أهمية استراتيجية في بيئات صعبة وعلى مسافات بعيدة. ويُزوَّد الصاروخ برأس حربي شديد القوة، ويدعم مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن أقصى قدر من المرونة العملياتية.

يتميّز الصاروخ الجديد بأداء متقدم في جميع الجوانب، بما في ذلك القدرة على الملاحة الذاتية المحصّنة، والطيران على ارتفاع منخفض مع تتبّع تضاريس الأرض، والعمل في جميع الظروف الجوية، وإصابة مجموعة متنوعة من الأهداف بدقة عالية، بفضل نظام توجيه نهائي كهروبصري متقدم يعتمد على تقنية مطابقة الصور فائقة الدقة. ويتمتع بقدرة على الهجوم من مسافة بعيدة (Stand-Off)، تستند إلى أسس متينة ومثبتة عملياتيًا لقدرات طوّرتها شركة رافائيل لأنظمة مختلفة، ولا سيما لعائلة صواريخ ICE BREAKER.

ينضم صاروخ SUPER ICE إلى صاروخَي ICE BREAKER وSEA BREAKER اللذين تطورهما وتنتجهما شركة رافائيل. ويُعدّ ICE BREAKER صاروخ كروز متقدمًا من الجيل الخامس، يتميز بمداه البعيد ودقته العالية للغاية، ويستخدمه العديد من العملاء حول العالم. وبوصفه جزءًا من العائلة نفسها، يوسّع صاروخ SUPER ICE قدرات الهجوم من مسافات آمنة، ويتيح شن هجمات أكثر قوة، مع الحفاظ على التوافق الكامل بين منظومات الإطلاق وتخطيط المهام والخدمات اللوجستية لجميع صواريخ العائلة.

صرّح رئيس مجلس إدارة رافائيل، البروفيسور يوفال شتاينيتس: "إنه صاروخ كروز هو الأفضل من نوعه في العالم، ويشكّل الحل الأمثل لتنفيذ ضربات نارية من مسافات بعيدة وتدمير أهداف عالية القيمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، من مديات طويلة. ويواصل صاروخ SUPER ICE، الذي تكشف عنه رافائيل الآن للعالم، التقليد العريق الذي بدأ قبل عقود مع طرح صواريخ بوباي، ويجسّد التميز الهندسي والابتكار والتفكير بعيد المدى الذي تقوم عليه أعمالنا. ومن خلال تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة في إسرائيل، نواصل توسيع آفاق المعرفة والقدرات، ونعزز مكانة رافائيل بوصفها موطن صناعة صواريخ كروز في إسرائيل ورائدة عالمية في هذا المجال".