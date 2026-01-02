الشتاء القارس يهدد حياة آلاف النازحين في إدلب وحلب ونداء استغاثة عاجل

أطلقت المنظمات الإنسانية، ممثلة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 2 كانون الثاني 2026، نداء استغاثة عاجل بسبب الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها آلاف النازحين في مخيمات إدلب وحلب جراء العاصفة الثلجية وموجات الصقيع المستمرة.

وقال المرصد إن تساقط الثلوج أدى إلى تدمير مئات الخيام وعزل بعض المخيمات عن مراكز المدن، ما أعاق وصول فرق الإنقاذ والإغاثة. وأضاف أن نقص وسائل التدفئة، وعدم توفر الغذاء والمياه، يفاقم المخاطر الصحية، خصوصًا على الأطفال وكبار السن.

وأشار المرصد إلى أن المساعدات الإنسانية، سواء من المنظمات الدولية أو المحلية، لم تصل إلى المخيمات بالشكل الكافي خلال العام الماضي، رغم الحاجات الملحة. ودعا جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة الانتقالية، محافظات إدلب وحلب، الهلال الأحمر، والمنظمات الدولية والمانحين، إلى التحرك فورًا لتأمين خيام مقاومة للبرد، وسائل تدفئة عاجلة، سلال غذائية وطبية، وإعادة فتح الطرقات المتأثرة بالثلوج.

وأوضح المرصد أن كل تأخير في تقديم المساعدات قد يؤدي إلى فقدان أرواح بريئة، محذرًا من أن الشتاء الحالي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ سنوات.